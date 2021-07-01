В Уфе из окна на пятом этаже выпал годовалый ребенок

Пострадавшего мальчика доставили в больницу

Вечером 30 июня в Уфе из окна на пятом этаже дома по улице Борисоглебской выпал годовалый ребенок. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

По данным спасателей, мальчик остался в комнате с открытым окном без присмотра взрослых. Ребенок взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней.

– Как выяснилось, в квартире в это время находилась его мама с грудным ребенком, – отметили в УГЗ.

Упавшего мальчика заметили соседи. Они позвонили в экстренную службу и сообщили о случившемся маме мальчика. Ребенок остался жив. Его доставили в детскую больницу.