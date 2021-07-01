Ректор УГНТУ Олег Баулин прокомментировал вопросы экологии, науки и образования, которые обсуждались на «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина.

«Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина обозначила самые острые темы, которые вызывают озабоченность граждан России. В том числе были затронуты вопросы экологии. Переработка мусора, сокращение углеродных выбросов, очистка воды, усиление контроля за качеством воздуха - данная повестка занимает большое место в научных исследованиях университета. На базе регионального оператора по переработке отходов создана базовая кафедра «Экологическая безопасность и обращение с отходами». Это позволяет нам целенаправленно готовить кадры для этой сферы деятельности. Сегодня мы выпускаем специалистов для нефтегазовой отрасли с глубокими знаниями в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, ответственных за будущее безопасное производство. Что касается проблемы сокращения углеродных выбросов, эта тема активно разрабатывается. Наш вуз совместно с Башкирским государственным аграрным университетом и другими научно-образовательными организациями разработал проект создания карбонового полигона районах Республики Башкортостан. В общей сложности на начальном этапе площадь лесных угодий, передаваемых под карбоновый полигон, составит около 100 га. В дальнейшем территория может быть увеличена до 700 га за счёт земель сельхозназначения, относящихся к вузам. На карбоновом полигоне проводится комплекс инновационных научных и технологических решений; эксперименты по измерению эмиссии (выбросов) и поглощения парниковых газов при помощи космических, беспилотных и наземных систем, создания программных продуктов для обработки и использования полученной информации, адаптации существующих и разработки новых математических моделей для анализа текущей ситуации на исследуемых территориях. На территории карбонового полигона планируется осуществлять научную и образовательную деятельность. Владимир Владимирович подчеркнул, что современный мир сложно представить без новейших технологий. Это предполагает уважительное отношение к науке и образованию. «Родители хотят, чтобы их дети работали в сфере науки». Это действительно так, мы это видим по количеству абитуриентов, большинство которых выбирают УГНТУ. В нашем вузе созданы все условия для того, чтобы заниматься научными исследованиями со студенческой скамьи, например, современные лаборатории, оснащенные с помощью наших бизнес-партнеров.