В ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии погибли пожилой мужчина и его 11-летний внук

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП разбилась супружеская пара с двоими внуками. Авария произошла во второй половине дня 30 июня на 96 километре автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщила ГИБДД республики.

– 77-летний житель ЯНАО за рулём «Тойота RAV4» совершил столкновение с припаркованным на стоянке грузовиком «Скания». В результате аварии водитель кроссовера и его 11-летний внук от полученных травм скончались на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, – рассказали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

В «Тойоте» также находилась 73-летняя супруга погибшего пенсионера и еще один внук, которому 15 лет. Их с различными травмами доставили в ближайшую больницу. В ГИБДД отметили, что авария могла произойти из-за того, что водитель внедорожника потерял сознание.

Тем временем Следственный комитет Башкирии запросил материалы полиции по факту ДТП, чтобы провести свою проверку.