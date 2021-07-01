Поссорилась с мужем и ушла из дома: в Башкирии разыскивают 23-летнюю мать двоих детей

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В Месягутово родные и близкие 23-летней Ильмиры Каримовой не могут найти себе места от беспокойства. Молодая мать двоих детей, поссорившись с мужем, ушла из дома, но обратно так и не вернулась, и теперь никто не имеет понятия, где же она может быть.

- Поссорилась с супругом, ушла, теперь на связь не выходит. Дома две дочери 4 и 2 лет плачут, маму зовут. В последний раз ее видели накануне в центре Месягутово около рафкатовских рядов примерно в 14.00, - рассказал родной брат Ильмиры Айрат Мухаметьянов.

Приметы: рост около 150 см., голубые глаза, среднего телосложения, волосы темные, стрижка под каре.

Была одета: синие джинсовые шорты, кофта красноватого цвета, при себе небольшая синяя кожаная сумочка.

Если вам что-то известно о местонахождении Ильмиры Каримовой, просьба сообщить по номеру 8(964)963-57-06.