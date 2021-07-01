В Уфе побит температурный рекорд, который держался 67 лет

Температура воздуха в Уфе 30 июня достигала 36,4 градуса тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера днем, 30 июня, в Уфе был побит температурный рекорд, который держался 67 лет. Об этом сообщил Башгидромет.

Измерительные приборы на аэрологической станции Уфа-Дема показали температуру воздуха в +36,3°. Предыдущий максимум был зарегистрирован в 1954 году – тогда в последний день июня столбики термометров достигали +35,4°.

Сегодня, 1 июля, температура воздуха днем составит +30-35°. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально сильные ливни и крупный град. Ветер будет западный, умеренный, в отдельных районах возможны порывы до сильного, при грозах – до очень сильного.