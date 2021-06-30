В Башкирии на глазах у взрослых погиб 11-летний ребенок

Вчера, 29 июня, около села Никифорово погиб ребенок. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что 11-летний мальчик скончался, купаясь в реке. В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку.

Предварительно известно, что в момент произошедшего ребенок находился вместе со взрослыми. Мальчик купался в реке, когда его стало уносить течением. Находившиеся рядом родители не смогли его спасти. Пока что тело утонувшего так и не обнаружили.

– Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места

происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и

условия, способствовавшие произошедшему, – прокомментировали в СК.