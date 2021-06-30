Молодой житель Башкирии рассказал, как перенес прививку от коронавируса

Фото: ГорОбзору.ру

Житель Салавата 24-летний Никита Черепанов рассказал порталу ГорОбзор.ру, почему решил даже после перенесенного коронавируса записаться на вакцинацию.

В разговоре с корреспондентом издания он сообщил, что решение сделать прививку сделал не сразу после появления вакцины, так как, по его мнению, болел еще осенью.

На прививку Никита записался через шесть месяцев после перенесенного заболевания в ближайшую поликлинику. Во время процедуры медсестра предупредила, что вечером может подняться температура, что и произошло – уже к вечеру на градуснике парня было до 38 градусов. На следующий день ощущалось лишь небольшое недомогание. После второй прививки из всех возможных побочных эффектов осталась только боль на месте укола, которая прошла через три дня.

– На сегодняшний день прошло уже больше положенных 42 дней с момента первого этапа. Чувствую себя хорошо, ничего в плане состояния здоровья не изменилось. Посоветую ли я сделать прививку своим близким? Да. Мои родители уже готовы и хотят пройти вакцинацию. Но уговаривать и настаивать на этом не буду, это дело и решение каждого, – заключил житель Башкирии.