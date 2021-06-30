В Башкирии вынесли приговор водителю, который на скорости в 100 км/ч насмерть сбил 10-летнего ребенка

фото: ГИБДД РБ

В Балтачевском районе Башкирии прошел суд над водителем, который за рулем легковушки на скорости более 100 километров в час сбил 10-летнего велосипедиста. Мужчину признали виновным по уголовной статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

ДТП случилось 16 июля 2020 года на улице Советской села Старобалтачево. В этот день там бушевала непогода – начался сильный ливень. В этих условиях подсудимый на вазовской «четырнадцатой» превысил допустимый скоростной режим и сбил 10-летнего мальчика, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

На суде 41-летний фигурант уголовного дела отказался признавать вину в преступлении. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении общего режима. Кроме того, в пользу родственников с него взыскали компенсацию морального вреда – 1,25 млн рублей.