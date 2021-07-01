фото: Ufacity.info

В Уфе аллею назвали в честь главного архитектора Черниковки Маргариты Куприяновой. Решение увековечить память заслуженного строителя РСФСР приняли депутаты Горсовета сегодня, 30 июня.

Теперь имя Куприяновой носит аллея в Орджоникидзевском районе. Она расположена на улице Первомайской между улицами Мира и Ульяновых.

Некогда город Черниковск сейчас является жилым уфимским районом Черниковкой. В 1947 году его архитектором назначили Маргариту Куприянову. В этой должности она проработала до слияния Черниковска с Уфой в июле 1956 года. Куприянова умерла 3 января 2003 года после непродолжительной болезни. Она похоронена на Южном кладбище.