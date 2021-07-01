Электромонтер из Башкирии выиграл в лотерею более 1,5 млн рублей

фото: Гослото

Электромонтер из Башкирии Юнир Валишин выиграл в лотерею более 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Гослото.

Счастливым для жителя республики стал 30098-й розыгрыш. Мужчине достался суперприз – 1 576 124 рублей. Год назад Валишин уже выигрывал в лотерею – правда, тогда сумма была намного скромнее, четыре тысячи рублей.

– Я не ожидал, что повезет настолько круто. Моя жена уверяет, что всему свое время. Именно эта сумма была очень нужна и появилась в самый подходящий момент, – поделился радостью победитель лотереи.

Выигранные деньги он потратит на то, чтобы закончить строительство дома. Юнир Валишин вместе с женой воспитывает двух дочерей. Свободное время мужчина старается проводить вместе с семьей или на рыбалке.