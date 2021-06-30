Вакцинацию от COVID-19 ускорят ограничения в продуктовых магазинах – бизнес-омбудсмен Башкирии

Если бесковидный режим будет введен в магазинах, власти должны компенсировать бизнесу затраты, считает Асадуллин Фото: Андрей АБРАМОВ

Уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин полагает, что введение «бесковидного» режима в продуктовых магазинах может ускорить ход вакцинации от коронавируса. В таком случае государство, по его мнению, должно компенсировать бизнесу затраты на организацию проверки у посетителей сертификатов о прививке и ПЦР-тестов. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Асадуллин убежден, что если в магазины можно будет пускать только тех, кто привился от COVID-19 либо имеет отрицательный ПЦР-тест, Башкирии удастся за две недели добиться вакцинации 60% населения.

Позже в беседе с UfaTime.ru Флюр Асадуллин пояснил, что сам выступает «против ограничений». По его словам, «лучше создавать дополнительные возможности для того, чтобы люди вакцинировались», а не вводить ограничения среди тех, кто не хочет прививаться.

– Необходимо сделать так, чтобы вакцинация или ПЦР-тесты были легкодоступными, предпринимателям надо компенсировать затраты и убытки. Населению надо четко объяснить, где и как получать различные документы, подтверждающие возможность посетить то или иное заведение, – сказал бизнес-омбудсмен.

Уполномоченный по правам предпринимателей подчеркнул, что «агитационную работу» по вакцинации нужно проводить «очень взвешенно», не возбуждая в людях негатив к прививке.