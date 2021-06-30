За прошлый год «Башспирт» отгрузил продукции на 17,5 млрд рублей

Фото: АО «Башспирт»

Сегодня, 30 июня, состоялось заседание совета директоров АО «Башспирт», где были подведены итоги работы в прошлом и первом полугодии этого года. Об основных показателях и приоритетных направлениях рассказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

В заседании принимали участие также премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров, вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская, министр торговли и услуг Алексей Гусев и генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов.

РЕАЛИЗАЦИЯ И НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Согласно докладчику, АО «Башспирт» начиная с 2019 года, демонстрирует стабильный рост по объемам реализации продукции. Так, например, в прошлом году из-за повышения ставки акциза и подорожанием крепких алкогольных напитков, доля их потребления в целом по России снизилась на 5%. В этих условиях компания «Башспирт» показала рост реализации на 2% по сравнению с 2019 годом. А в первом полугодии 2021 года прирост вовсе составил 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма отгруженной продукции АО «Башспирт» в 2020 году составила порядка 17,5 млрд рублей.

АО «Башспирт» входит в число крупнейших налогоплательщиков Башкирии – в 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней на 566 млн рублей больше, чем за 2019-й. Общая сумма уплаченных налогов составила 11,5 млрд рублей, из которых 80% пришлось на акцизы. За первое полугодие «Башспирт» увеличил налоговые отчисления практически на 1 млрд рублей.

ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ

Как отметил в докладе Александр Сидякин, в прошлом году, по сравнению с позапрошлым наблюдалось снижение чистой прибыли АО «Башспирт» - 92 млн рублей в 2020-м против 166 млн рублей в 2019-м. Связано это с тем, что компания инвестирует деньги в строительство нового завода, активно развивает собственные бренды и проводит ребрендинг существующих алкогольных напитков, а также увеличивает суммы налоговых отчислений.

- Кроме того, снижение прибыли связано с повышением цен на сырье и комплектующие. В 2021 году за счет снижения издержек прогноз чистой прибыли составляет 119 млн рублей, - пояснил руководитель администрации главы Башкирии.

Расширяется и география распространения продукции АО «Башспирт» на территории страны. Так, с 2019 года компания увеличила количество охваченных регионов с 15 до 73. К 2021 году увеличилось количество новых контрактов с такими крупными сетями как «Пятерочка», «Лента», «Окей», «Ароматный мир».

Представлена продукция компании и за рубежом. В последние годы «Башспирт» наращивает объемы отгрузки в США, Казахстан и Армению. Экспансия поставок в Китай, Турцию и на Украину позволили прирасти с 2018 года в объеме на 204%.

Уже осенью 2021 года АО «Башспирт» завершит реализацию масштабного инвестиционного проекта: уже 22 октября будет запущен новый завод компании в Булгаково. Стоимость проекта составляет 2,67 млрд рублей – основная часть вложений в строительство производства пришлась на 2019 год.

Фото: АО «Башспирт»

СКАЗАНО

По завершении доклада участники совета директоров высказались о дальнейших перспективах развития АО «Башспирт». Так, глава регионального кабмина Андрей Назаров заявил, что власти республики не исключают в перспективе финансовых вложений в производство на базе компании слабоалкогольной продукции.

- «Башспирт» развивается. Конечно, нам важно, чтобы предприятие не только развивалось, но и получало прибыль. Сейчас компания направлена на развитие производственной базы, продвижение товаров. Что касается нашей республиканской поддержки, то мы, конечно, к крупному налогоплательщику относимся внимательно и поддержку осуществляем. В финансовом плане поддержку на данном этапе оказать не можем из-за дефицита бюджета, потому что сейчас в большей мере выполняем социальные обязательства. Но в перспективе не исключаем и финансовые вложения в «Башспирт», к примеру, на осуществление планов по реализации пивного производства. Кроме того, видим наши ресурсы в том, чтобы договориться с федеральным правительством о том, чтобы увеличить часть акцизов, которая возвращается к нам в республику, для того чтобы развивать «Башспирт» активными темпами, - заявил на совете директоров АО «Башспирт» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В свою очередь, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин подчеркнул, что перспектива создания пивного производства от «Башспирта» выглядит вполне привлекательно.

- Мы видим направление по созданию пивного производства перспективным. Схема распределения акцизов в федеральный бюджет и республиканский на крепкий алкоголь выглядит следующим образом: 88% РФ и 12 РБ, схема немного плавающая в зависимости от того, где произведена продукция и где продана. Если произведено и продано здесь, тогда больше акцизов остается в регионе. А в отношении пива противоположная ситуация: порядка 4-6% - федеральные, остальное остается у нас. Поскольку в республике есть собственные производства пива международных компаний, понятно, что рынок занят. Но до 40% рынка спокойно можно осваивать нашей продукцией, вытесняя некачественные кустарные пивные напитки, суррогат. При взаимной работе всех контролирующих органов, правильной ценовой политике у нас есть возможность от 25 до 40% пивного рынка «взять» в одночасье. Потому что у «Башспирта» есть креативная команда, умение продавать. Если республика потратит на пивное производство, к примеру, 2 млрд рублей, 500 млн рублей акцизов у нас остаются. Так, мы окупимся уже за 2,5-3 года только по акцизам, а ведь есть еще и прибыль предприятия. Считаем, это очень выгодная история, мы ее сейчас активно просчитываем, - подчеркнул Александр Сидякин.