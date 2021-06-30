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Происшествия30 июня 2021 15:14

В Башкирии на трассе «Лада Калина» влетела в молоковоз: трое погибли, один в критическом состоянии в реанимации

Смертельная авария произошла в Альшеевском районе
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция

Сегодня днем в Альшеевском районе произошло серьезное ДТП, унесшее жизнь сразу трех человек. По предварительным данным авария произошла на 69-м километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки, где столкнулись «Лада Калина» и молоковоз (КамАЗ с прицепом). В результате столкновения трое пассажиров легковушки скончались на месте, еще один получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Личности погибших, а также причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют дорожные полицейские. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы.

Фото: региональная Госавтоинспекция

Фото: региональная Госавтоинспекция