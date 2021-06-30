Учебный год в Башкирии настроены начать в традиционной форме

Новый учебный год в Башкирии планируется начать в традиционном формате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что республика, несмотря на пандемию COVID-19, настроена начать новый учебный год у школьников в традиционной форме. Об этом чиновник сообщил после того соответствующий вопрос прозвучал на прямой линии президента России Владимира Путина.

– Прошлый учебный год показал, что даже при всех сложностях, которые возникали во время пандемии, мы смогли удержать процесс обучения в рамках санитарно-эпидемиологических норм и правил. Мы настроены, что наши дети все-таки сядут за школьные парты, – отметил Хажин.

В своем сообщении министр также обратился к колледжам и вузам республики с рекомендацией проводить прием документов у абитуриентов в онлайн-формате, через электронные сервисы.