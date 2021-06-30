В Минторге Башкирии объяснили весенний рост цен на некоторые продукты

Чиновники объяснили рост цен на яйца в Башкирии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве торговли Башкирии объяснили, из-за чего в начале года подорожали куриные яйца и картофель.

Чиновники подтвердили, что увеличение стоимости указанной продукции началось в начале 2021 года. По данным аналитики Минторга республики, на розничную стоимость картофеля негативно повлияли неурожай и последствия пандемии (увеличился спрос на рынке и подорожала рабочая сила - Ред).

Куриные яйца в Башкирии подорожали из-за увеличения расходов на содержание птиц. Эксперты выделили рост цен на корм и лекарства для куриц, также поднялась стоимость упаковки товара и коммунальных платежей.

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