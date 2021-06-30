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Общество30 июня 2021 14:18

Реконструкция уфимского Госцирка оценивается в 1,5 млрд рублей

Деньги на ремонт учреждения республика надеется получить из федерального бюджета
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Госцирк в Уфе закрыт с 2017года

Госцирк в Уфе закрыт с 2017года

Фото: Рустем АХУНОВ

Общая стоимость масштабной реконструкции уфимского Госцирка превысит 1,5 млрд рублей. Проектно-сметная документация направлена в главную государственную экспертизу. Деньги предполагается получить из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы. Об этом в ответ на запрос «КП-Уфа» сообщили в Минкульте Башкирии.

В перечень работ по реконструкции Госцирка входит обновление кровли над всем зданием, витражей, кресел, полов, окок, дверей, ворот, постановочного освещения и звукового оборудования. Кроме того, планируется отремонтировать инженерные сети, оборудовать видеонаблюдение и систему охраны, а также благоустроить территорию вокруг цирка.