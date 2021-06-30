В Уфе могут снести три жилых дома, чтобы расширить дорогу и обустроить сквер

Участок Комсомольской, которые планируется реконструировать // фото: google.maps

В Уфе планируется реконструировать улицу Комсомольскую на участке от Рязанской до Шафиева. Проект, предложенный Управлением городского строительства, предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, создание трамвайный путей шириной семь метров и обустройство сквера. Для реализации этих решений необходимо будет снести надворные постройки и три дома общей площадью 254,5 квадратных метра – в них проживает девять человек.

– Проектом предусмотрена организация сквера вблизи пересечения Комсомольская с Шафиева на месте сносимых объектов. Сквер организуется перед существующей пожарной частью, в связи с чем на его территории предлагается размещение тематической скульптурной группы, – следует из пояснительной записки к проекту.

Депутаты Горсовета приняли проект и назначили общественные обсуждения.