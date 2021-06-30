Глава Минздрава Башкирии сравнил отказ от прививки против COVID-19 с нежеланием носить шапку

Максим Забелин Фото: Рустем АХУНОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в инстаграме сравнил нежелание надевать шапку зимой с отказом от вакцинации против коронавируса.

Чиновник привел пять абсурдных доводов в пользу того, чтобы не носить шапку зимой. Эти аргументы созвучным с аргументами тех, кто выступает против прививки от COVID-19: «шапка не гарантинрует 100% защиты от мороза», «я не доверяю российским шапкам», «нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности», «…в следующую зиму придется снова ее [шапку] надевать», «организм сам выработает привыкание к морозу».

фото: инстаграм

– Немного юмора в наши реалии, – подписал пост Забелин.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Башкирии привились более 374 тысяч граждан.