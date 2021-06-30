Один из депутатов уфимского Горсовета досрочно прекратил полномочия

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Константин Сухарев по личному заявлению досрочно прекратил полномочия депутата уфимского городского совета. Его отставка была одобрена сегодня, 30 июня, на 83-м заседании представительного органа.

Сухарев стал депутатом Горсовета в октябре 2018 года по списку партии ЛДПР. Мандат ему достался от Вячеслава Рябова, который был избран в башкирский парламент.

Константину Сухарева 67 лет. Он родом из Белорецка. В 1973 году окончил Уфимский энергетический техникум по специальности техник-релейщик, в 1981 году – юрфак Башкирского государственного университета. Около 40 лет занимался юридический деятельностью. В Горсовете Уфы был членом постоянной комиссии по правовым вопросам, охране прав и свобод граждан.