Коечный фонд инфекционного профиля в Башкирии занят на 92%

В Башкирии из 1980 больничных коек инфекционного профиля занято 92% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии из 1980 больничных коек инфекционного профиля занято 92%. Вчера, 29 июня, министерство здравоохранения развернуло еще 250 мест, с 1 июля будет введено еще столько же. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

По словам чиновника, Башкирия занимает 82-е место в стране по заболеваемости COVID-19, однако постепенный рост числа инфицированных, который наблюдается последние недели, Забелина «настораживает».

– За неделю среднесуточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 16 процентов. На 25 процентов выросла заболеваемость пневмонией, – сказал министр.

По состоянию на 30 июня в республике подтверждено 41 352 случая коронавируса (+156 за сутки), выздоровели 38 835 жителей (+197), скончались – 595 (+4).