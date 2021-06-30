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Здоровье30 июня 2021 11:03

Коечный фонд инфекционного профиля в Башкирии занят на 92%

Минздрав разворачивает 500 дополнительных мест для пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии из 1980 больничных коек инфекционного профиля занято 92%

В Башкирии из 1980 больничных коек инфекционного профиля занято 92%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии из 1980 больничных коек инфекционного профиля занято 92%. Вчера, 29 июня, министерство здравоохранения развернуло еще 250 мест, с 1 июля будет введено еще столько же. Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

По словам чиновника, Башкирия занимает 82-е место в стране по заболеваемости COVID-19, однако постепенный рост числа инфицированных, который наблюдается последние недели, Забелина «настораживает».

– За неделю среднесуточный прирост числа заболевших COVID-19 составил 16 процентов. На 25 процентов выросла заболеваемость пневмонией, – сказал министр.

По состоянию на 30 июня в республике подтверждено 41 352 случая коронавируса (+156 за сутки), выздоровели 38 835 жителей (+197), скончались – 595 (+4).