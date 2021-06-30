В Башкирии выявили 156 новых случаев COVID-19, число жертв инфекции приближается к шестистам

Ситуация с коронавирусом в Башкирии продожает обострятся

За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 156 жителей Башкирии. Вчера и позавчера прирост зараженных составил 143 и 133 человека соответственно. С начала пандемии в республике зарегистрировано 41 352 случая инфицирования. Об этом 30 июня сообщил региональный оперштаб.

По выздоровлению от COVID-19 в течение прошедших 24 часов выписались 197 пациентов. За все время с учета после лечения снято 38 835 человек.

Число жертв инфекции в республике приближается к шестистам: за последние сутки от коронавируса скончались еще четыре жителя, всего – 595.

Оба компонента вакцины получили 374 157 человек.