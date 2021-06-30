На трассе М-5 в Башкирии водитель «Мерседеса» насмерть сбил электросамокатчика и спрятал машину в лесу

фото: ГИБДД РБ

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии насмерть сбили электросамокатчика, который двигался по проезжей части.

ДТП случилось в полночь 30 июня на 1293 километре федеральной автодороги. Наезд на владельца двухколесного транспорта предположительно совершил водитель Mercedes-Benz A180. После аварии он поспешил уехать – 30-летний электросамокатчик из города Октябрьского скончался прямо на трассе.

Mercedes-Benz с разбитыми лобовым стеклом, бампером и правым крылом был обнаружен сотрудниками ДПС в лесу, в шести километрах от места происшествия. В салоне иномарки никого не было.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– Предполагаемый водитель, 39-летний житель Октябрьского, оказался у себя дома. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, – отметили в региональной ГИБДД.

Сейчас по факту ДТП дорожная полиция проводит разбирательство.