22-летний злодей из Башкирии захотел изнасиловать в лифтах трех девушек за пять часов

Фото с ориентировки на преступника

22-летний уроженец Башкирии за пять часов напал на четырех женщин в городе Мурино под Санкт-Петербургом. Одну он пытался ограбить на улице, а трех – изнасиловать в лифтах. Об этом сообщило издание 47news.ru.

Все преступления произошли в первой половине дня 27 июня.

В 8:30 на парковке возле жилого дома молодой человек напал на 29-летнюю девушку-врача, которая только села в свою «Мазду». Парень распахнул дверь автомобиля, сел на переднее сиденье и стал угрожать потерпевшей «розочкой», требуя денег. Жертва нападения сказала, что наличных у нее при себе мало – тогда он попросил «хотя бы тысячу» рублей. Девушка дала ему купюру, выскочила из машины и предупредила злоумышленника, что вокруг установлены камеры видеонаблюдения. Тот опешил, оставил деньги в салоне и убежал.

В 9:40 в лифте многоквартирного дома по Воронцовскому бульвару грабитель набросился на 25-летнюю девушку. Держа в руках все ту же «розочку», он зажал несчастную в угол и пытался над ней надругаться. Затем преступник вывел ее из лифта и повел на общий балкон. Там потерпевшая стала звать на помощь – ее услышали люди, стоящие внизу у дома. Они поднялись на балкон, но к тому моменту насильник уже скрылся. Он успел порезать девушке руку.

В 10:15 в лифте другого дома – по улице Авиаторов Балтики – уроженец Башкирии с тем же намерением напал на 31-летнюю женщину. Но ей удалось сбежать на лестничную клетку, когда двери закрылись – агрессор остался в лифте и уехал на верхние этажи.

В 13:40 молодой человек совершил последнее свое нападение в лифте – в доме на Петровском Бульваре. На этот раз его жертвой стала 29-летняя горожанка. Парень снова требовал интима, угрожая осколком бутылки. Девушка отбилась от злоумышленника и выбежала из лифта.

Полицейские задержали подозреваемого вечером. Против него завели уголовное дело о грабеже с применением предмета, используемого в качестве оружия. Решение о возбуждении уголовного дела по трем последним эпизодам пока не оформлено.