Какие улицы будут перекрыты во время Фольклориады в Уфе

Все ограничения на проезд транспорта будут вводиться в центре города
На ряде улиц Уфы во время проведения Всемирной Фольклориады будет введен запрет на проезд транспорта. В мэрии пояснили, в какое время и где будут действовать ограничения.
4 июля с 00:00 до 20.00 перекроют:
– улицу Театральную на участке от Пушкина до Заки Валиди.
4 июля с 13.00 до 24.00:
- улицу Заки Валиди на участке от Советской до Гафури;
- улицу Генерал-губернатора Перовского;
- улицу Набережную – до Сочинской.
ufacity.info
С 5 по 9 июля с 15.00 до 24.00:
- улицу Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;
- улицу Генерал-губернатора Перовского;
- улицу Набережную – до Сочинской.
ufacity.info
10 июля с 14.00 до 24.00:
- улицу Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;
- улицу Генерал-губернатора Перовского;
- улицу Набережную – до Сочинской.
Также по 11 июля будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау».
VI Всемирная Фольклориада пройдет в Уфе и еще 22 муниципалитетах Башкирии с 3 по 10 июля. На культурное событие в регион съедутся творческие коллективы из 39 стран – всего более 1,1 тысячи человек.