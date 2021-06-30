Какие улицы будут перекрыты во время Фольклориады в Уфе

Все ограничения на проезд транспорта будут вводиться в центре города

На ряде улиц Уфы во время проведения Всемирной Фольклориады будет введен запрет на проезд транспорта. В мэрии пояснили, в какое время и где будут действовать ограничения.

4 июля с 00:00 до 20.00 перекроют:

– улицу Театральную на участке от Пушкина до Заки Валиди.

4 июля с 13.00 до 24.00:

- улицу Заки Валиди на участке от Советской до Гафури;

- улицу Генерал-губернатора Перовского;

- улицу Набережную – до Сочинской.

ufacity.info

С 5 по 9 июля с 15.00 до 24.00:

- улицу Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;

- улицу Генерал-губернатора Перовского;

- улицу Набережную – до Сочинской.

ufacity.info

10 июля с 14.00 до 24.00:

- улицу Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;

- улицу Генерал-губернатора Перовского;

- улицу Набережную – до Сочинской.

Также по 11 июля будет закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау».

VI Всемирная Фольклориада пройдет в Уфе и еще 22 муниципалитетах Башкирии с 3 по 10 июля. На культурное событие в регион съедутся творческие коллективы из 39 стран – всего более 1,1 тысячи человек.