Владельцы кинотеатров попросили башкирские власти снять антиковидные ограничения

Антиковидные меры, по словам кинопрокатчиков, приведут к полному приостановлению кинопрокатной деятельности на территории Башкирии Фото: Андрей АБРАМОВ

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с просьбой к главе Башкирии и губернатору Нижегородской области. В своем письме они заявляют, что требования допускать зрителей в кинотеатры только при наличии у тех свидетельства о прохождении вакцинации от коронавируса губительно скажется на кинопрокатном бизнесе в регионах.

– Мы убеждены, что требование о наличии у посетителей документов, не станет действенным стимулом к вакцинированию населения, а лишь приведет к многократному снижению зрительской аудитории кинотеатров. Введение новых ограничений приведет к полному приостановлению кинопрокатной деятельности на территории региона, банкротству кинотеатров и к потере рабочих мест, так как после приостановки на несколько месяцев деятельности кинотеатров в 2020 году отрасль просто не выдержит второго удара, – заявила Ассоциация владельцев кинотеатров.

Владельцы кинотеатров в своем обращении попросили власти исключить кинотеатры из числа организаций, для посещения которых необходим документы о прохождении вакцинации.