20-летний гражданин Египта утонул в уфимской реке

Фото: УГЗ Уфы

Сегодня, 29 июня, в Уфе в районе реки Белой пропал человек. Им оказался 20-летний гражданин Египта. На месте случившегося работали специалисты уфимского Управления гражданской защиты.

Как рассказали друзья пропавшего, молодой человек не умел плавать, поэтому он просто ходил вдоль берега. Однако товарищи в какое-то мгновенье потеряли своего приятеля из виду и решили обратиться за помощью к специалистам.

Пропавшего молодого человека в итоге нашли, но, к сожалению, мертвым. Водолазы Управления гражданской защиты обследовали обнаружили его тело на дне реки.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 июня, местные жители обнаружили труп мужчины на реке Уфе около деревни Базелевки. Тело погибшего пробыло в воде более шести месяцев.