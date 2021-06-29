Из-за сильной жары в Башкирии ограничат движение на дорогах

Власти Башкирии ограничат движение на шоссе регионального и межмуниципального значения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 29 июня по 01 июля с 11.00 до 20.00 часов на шоссе регионального и межмуниципального значения ограничат движение для грузовиков. Такое распоряжение дало региональное Управление дорожного хозяйства.

Принимаемые меры обоснованы тем, что в ближайшие дни прогнозируется повышение температура воздуха свыше +32°.

Со списком участков дорог, где будет ограничено движение, можно ознакомиться на сайте Минтранса республики.

Напомним, что МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сильной жаре 30 июня. Температура воздуха днем в отдельных районах достигнет до +38°.

В свою очередь, специалисты Башгидромета прогнозируют, что жара отступит в самом начале июля. Над территорией Башкирии, как сообщили синоптики, пройдет холодный фронт. В связи с этим в республике пройдут дожди, грозы, ливни, град, а также усилится ветер.