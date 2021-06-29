«Прививка прошла без осложнений»: жительница Башкирии рассказала о том, как она прошла вакцинацию от коронавируса

Фото: «ГорОбзор.ру»

Жительница Башкирии по имени Татьяна поделилась своим опытом вакцинирования от коронавируса. Историю женщины рассказал «ГорОбзор.ру».

Татьяна рассказала, что ее очень тревожили новости о смертности от инфекции и о том, как многие тяжело переносят заболевание. Поэтому, когда в Уфе началась вакцинация, у женщины не было сомнений о том, что нужно делать.

– Прививка прошла спокойно, без осложнений, также без осложнений было и у моих близких. После первого компонента через неделю на месте укола было уплотнение и небольшое покраснение. После второй вакцины не наблюдалось никаких неприятных ощущений, – поделилась Татьяна.

Татьяна утверждает, что с пониманием относиться к антиковидным мерам, поскольку понимает их необходимость, несмотря на неудобства, которые они вызывают.