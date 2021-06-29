В воздухе Уфы зафиксировали двукратное превышение этилбензола

В Уфе зафиксировали скачок содержания вредного вещества в атмосфере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Уфы было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этилбензола.

Как сообщил Башгидромет, в пятницу, 25 июня, в 19:00 содержание вредного вещества в атмосфере оказалось в 2,5 раза выше нормы. Аномалию обнаружил пункт замеров, расположенный на улице Гафури. В тот же день в 13:00 пост наблюдения на улице Ульяновых выявил 1,7 ПДК изопропилбензола.

В последующие дни, с 26 по 28 июня, вредных веществ в воздухе башкирской столицы не зарегистрировано.

Этилбензол — органическое вещество класса углеводородов с запахом, напоминающим бензин. При вдыхании его паров человек начинает чувствовать сонливость, усталость и головную боль.