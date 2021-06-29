На связи с богом: в Башкирии хотят начать вакцинировать в мечетях, церквях и синагогах

Прививку можно будет получить прямо в религиозных учреждениях Фото: Рустем АХУНОВ

Главный раввин Башкирии Дан Кричевский предложил начать вакцинацию прямо в синагогах, церквях и мечетях.

Неожиданное предложение представитель духовенства озвучил на круглом столе, посвященной теме вакцинирования в ИА «Башинформ». Помимо него в собрании участвовали митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, председатель регионального духовного Мухаммад Таджуддинов и муфтий Башкирии Айнур Биргалин.

Идею о мобильных пунктах вакцинации поддержали и в руководстве региона. В частности, инициативу одобрил находящимся на круглом столе замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

Напомним, что в Уфе можно можно получить прививку не только в больницах, но и в мобильных пунктах вакцинации - их открывают в торговых центрах.