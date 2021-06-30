Уфимский врач рассказал, что нужно делать до и после вакцинации против COVID-19

До и после вакцинации стоит воздержаться от выпивки и фастфуда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимский врач Глеб Глебов, лечивший пациентов в зубовском ковид-госпитале, рассказал, что необходимо делать до и после вакцинации против коронавируса.

Как передает слова эксперта издание UfaTime.ru, за неделю до прививки пациенту стоит отказаться от спиртного и фастфуда. При тяжести в ногах и риске тромбообразования медик рекомендует сделать коагулограмму – это исследование крови для определения показателей ее свертываемости. В случае наличия аллергических реакций специалист советует до и после процедуры вакцинации принять антигистаминные препараты.