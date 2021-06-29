Башкирия не будет поднимать тарифы на вывоз мусора с 1 июля

Тарифы на вывоз мусора в Башкирии не изменятся в текущем году Фото: Олег АДАМОВИЧ

Тарифы на вывоз мусора в Башкирии не будут подниматься с 1 июля текущего года. Об этом сообщили в Минэкологии.

В ведомстве пояснили, что изначально цены на вывоз твердых коммунальных отходов должны были вырасти у двух региональных операторов – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Однако по итогам совещания в правительстве республики было принято решение оставить плату без изменений как минимум до конца текущего года.

– Стоимость услуги для жителей многоквартирных и индивидуальных домов остается без изменений, – подчеркнули в Минэкологии РБ.

Сейчас в зависимости от регионального оператора на территории Башкирии действуют следующие тарифы:

– МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» – 75 и 76,17 рублей с человека, проживающего в квартире и в частном доме соответственно;

– ООО «Дюртюлимелиоводстрой» – 75 рублей там, где была организована регулярная система вывоза и 55 рублей, где ранее до 1 января вывоз не осуществлялся;

– ООО РО «Эко-Сити» – 94,63 и 96,1 рублей;

– ООО «Экология Т» по 95,36 и 96,85 рублей.