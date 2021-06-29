В ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека, еще четверо госпитализированы

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 27 июня, на трассе в Ермекеевском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась на втором километре автодороги Приютово-Бижбуляк: столкнулись легковушки Vortex Estina и Volkswagen Polo. По оперативным данным Госавтоинспекции, в результате происшествия скончались два человека, еще четверым потребовалась госпитализация. Личности погибших и пострадавших пока неизвестны.

Сейчас на месте ДТП работают полиция и другие экстренные службы.