В ДТП на трассе в Башкирии погибли два человека, еще четверо госпитализированы

фото: ГИБДД РБ
Сегодня днем, 27 июня, на трассе в Ермекеевском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
фото: ГИБДД РБ
Авария случилась на втором километре автодороги Приютово-Бижбуляк: столкнулись легковушки Vortex Estina и Volkswagen Polo. По оперативным данным Госавтоинспекции, в результате происшествия скончались два человека, еще четверым потребовалась госпитализация. Личности погибших и пострадавших пока неизвестны.
Сейчас на месте ДТП работают полиция и другие экстренные службы.