Синоптики рассказала, когда в Башкирии отступит жара

Аномальную жару в начале июля сменит умеренное тепло

Синоптики Башгидромета сообщили, когда в Башкирии отступит жара. Высокая температура воздуха в республике держится последние две недели.

По данным специалистов, в ближайшие дни погодные условия в регионе «ожидаются различными»:

– 30 июня с очередным выносом южного тепла ожидается жаркая погода с температурой воздуха ночью 16-21°, днем 33-38°, – отметили в метеорологическом ведомстве [об этом же предупреждало МЧС].

Изменения в погоде прогнозируются в первых числах июля, когда над территорией Башкирии пройдет холодный фронт. В связи с этим в республике пройдут дожди, грозы, ливни, град, а также усилится ветер. На фоне активных атмосферных явлений в регионе снизится температура воздуха – днем она не превысит 27-32°.