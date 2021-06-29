Спасатели предупредили жителей Башкирии о наступлении аномальной жары

Завтра в Башкирии будет очень жарко Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сильной жаре, которая прогнозируется завтра, 30 июня. Температура воздуха днем в отдельных районах «взлетит» до +38°.

- Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность, а также возможно шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду, – передали в экстренном ведомстве.

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, температура составит +16-21°. Днем местами пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до +33-38°.