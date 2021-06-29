Видео: в Башкирии понтон с отдыхающими унесло из-за внезапного шторма

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Туристов, отдыхающих на Нугушском водохранилище, унесло от берега на понтоне из-за сильного ветра.

Видеозапись с места происшествия выложила местная жительница Ксения А. Девушка объяснила, что непогода обрушилась на отдыхающих совершенно внезапно днем 28 июня. Все попросту не были готовы к такому развитию событий.

- На видео не передать того ужаса, что мы испытали. Все кричали, держались друг за друга, град был в 1,5 см, - говорит Ксения.

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Также она рассказала, что из-за сильного ветра понтон с людьми оторвало от пирса и начало уносить в сторону от берега.

- Люди просто стали прыгать с него в воду на берег, - сообщает жительница Башкирии.

Напомним, что 27 июня в Уфе из-за сильного ветра упало дерево. Ствол обрушился на проезжую часть, когда по ней проходили пешеходы.