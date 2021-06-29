Власти Башкирии объяснили, почему решили проводить Фольклориаду в период пандемии

Фото: vk.com/folkloriada2021

Сегодня, 29 июня, на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению VI Всемирной Фольклориады в Уфе, которая должна открыться 3 июля 2021 года. Напомним, свое участие в этом событии подтвердили представители 39 стран со всех континентов. Артисты начнут пребывать в Уфе с 1 июля.

Так, министр культуры Башкирии Амина Шафикова отметила, что проведение Фольклориады в этом году в Уфе возможно потому, что большинство мероприятий пройдут на открытом воздухе. Лишь открытие состоится на «Уфа-Арене», но зрителей туда будут пускать лишь после измерения температуры. По ее словам, на сегодняшний день ограничений на посещение концертов на свежем воздухе от Роспотребнадзора нет.

- При подготовке к Фольклоридае мы не говорили столько о культурной программе, сколько о медицинской безопасности. Это все настолько продумано пошагово, что вплоть до того, что делать, если человеку стало плохо в автобусе или в гостинице. К нам прилетает чуть более 1100 человек из-за рубежа. Пребывают все они с тестами ПЦР и практически все в разное время. При этом, при вылете из своей страны они обязаны также сдать тесты ПЦР. То, что аэропорт (Уфы - Ред.) может стать воротами для какой-либо инфекции – это практически не возможно. В принципе, говорить о том, что после Фольклориады у нас возникнут какие-либо внештатные ситуации не стоит, - пояснила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.