Вице-мэр башкирского города сделал из ямы на дороге водопой для птиц

кадр видео // instagram.com/divino373

Вице-мэр башкирского города Стерлитамака Альберт Шайхутдинов сделал из ямы на дороге водопой для птиц. Чиновник снял ролик, на котором он вместе с ребенком заливает водой выбоину, куда затем слетаются воробьи и голуби – они плескаются в луже и пьют оттуда.

– Жара за 30 градусов, птицам очень нужна вода! – подписал Шайхутдинов опубликованное в инстаграме видео.

Смотреть видеосюжет В Стерлитамаке вице-мэр сделал поилку для птиц из ямы на дороге

Пост прокомментировал депутат башкирского парламента Алексей Нилов. Он попросил не показывать видеозапись чиновникам – иначе у них «появится отмазка против ремонта дорог».

Напомним, в Башкирии последние две недели стоит аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра республика прогреется до 36-37 градусов.