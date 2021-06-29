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Здоровье29 июня 2021 9:55

Башкирия выходит на февральские показатели по приросту зараженных COVID-19

За сутки коронавирус обнаружили у 143 жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии число новых случаев коронавируса продолжает ежедневно расти

В Башкирии число новых случаев коронавируса продолжает ежедневно расти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 143 жителей - на 10 больше, чем днем ранее. Последний раз такой скачок зараженных фиксировался во второй половине февраля. С начала пандемии и по состоянию на 29 июня в республике выявлено 41 196 случаев инфицирования. Данные озвучили в региональном оперштабе.

Всего от COVID-19 в Башкирии вылечились 38 638 человек. Суточный прирост выписанных по выздоровлению составил 80 жителей.

Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. В республике за все время от него скончались 589 пациентов.

Оба компонента вакцины получили 371 176 человек.