Башкирия выходит на февральские показатели по приросту зараженных COVID-19

В Башкирии число новых случаев коронавируса продолжает ежедневно расти
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 143 жителей - на 10 больше, чем днем ранее. Последний раз такой скачок зараженных фиксировался во второй половине февраля. С начала пандемии и по состоянию на 29 июня в республике выявлено 41 196 случаев инфицирования. Данные озвучили в региональном оперштабе.
Всего от COVID-19 в Башкирии вылечились 38 638 человек. Суточный прирост выписанных по выздоровлению составил 80 жителей.
Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. В республике за все время от него скончались 589 пациентов.
Оба компонента вакцины получили 371 176 человек.