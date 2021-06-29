Мэр Уфы поручил содержать улицы во время Фольклориады «в идеальнейшем порядке»

фото: ufacity.info

В Башкирии с 3 по 10 июля пройдет Всемирная Фольклориада. Главной площадкой международного фестиваля, на который съедутся творческие коллективы из 39 стран, станет столица республики Уфа. В связи с этим мэр города Сергей Греков поручил коммунальному блоку содержать улицы во время мероприятия «в идеальнейшем порядке».

– У меня поручение, чтобы мы усилили коммунальный блок. Максимально усилили. На этой неделе можно выйти на общегородской субботник. На протяжении всей недели необходимо содержать наши улицы города, остановки, дворы и так далее в идеальнейшем порядке, – сказал сити-менеджер во время оперативного совещания в администрации.

Греков добавил, что властям Уфы и горожанам «очень важно показать нашу столицу такой, какая она есть: красивой, гостеприимной, уютной, теплой». Мэр попросил уфимцев «стать немного волонтерами», и в случае необходимости помогать иностранным гостям – «чтобы они чувствовали себя как дома».