Температура воздуха в Башкирии достигнет +37°

30 июня температура воздуха поднимется до +37 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальная жара в Башкирии держится уже две недели и не сбавляет обороты. В ближайшие два дня температура воздуха достигнет +37°. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 29 июня, местами по республике пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-восточный, умеренный – при грозе возможно шквалистое усиление. Столбики термометров на солнце покажут +31-36°.

Завтра, 30 июня, характер погоды существенно не изменится. Разве что температура воздуха будет еще более высокой: ночью +17-22°, днем +32-37°.