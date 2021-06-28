Ученый предсказал появление индийского штамма коронавируса в Башкирии

Нового штамма коронавируса в Башкирии пока не выявлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор медицинских наук, профессор Александр Гильманов в беседе с корреспондентом ГорОбзор.ру заявил, что на данный момент в Башкирии не зафиксировано ни одного случая заражения индийским штаммом коронавируса. Однако ученый подчеркнул, что появление этого варианта COVID-19 в регионе лишь дело времени.

- Пока что его не обнаруживали (в Башкирии – Ред.), но все-таки (врачи-инфекционисты) наготове. Это (случаи заражения индийским штаммом коронавируса) практически неизбежно: он до нас дойдет хотя бы в единичных экземплярах, не сразу, может быть, осенью или зимой, - заявил Александр Гильманов в беседе с ГорОбзор.ру.

Напомним, на данный момент по данным регионального Минздрава в Башкирии вакцинацию от COVID-19 прошли 514 тысяч человек.