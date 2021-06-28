Молодые родители из Башкирии довели маленького ребенка до истощения

Полицейские прибыли в общежитие, где находился ребенок, после звонка соседки

Полицейские башкирского города Октябрьского проводят дознание в отношении молодых родителей. Они систематически оставляли своего маленького ребенка одного дома и довели его до истощения.

Правда о семье вскрылась благодаря звонку соседки. Жительница коммуналки пожаловалась в полицию на то, что в одной из закрытых комнат на протяжении нескольких часов плачет ребенок. Прибывшие в общежитие сотрудники позвонили матери – та вернулась домой и открыла им дверь. Войдя в комнату, полицейские увидели истощенного голодного малыша в переполненном подгузнике.

– На диване отсутствовало постельное белье, на полу валялись мешки с мусором, в комнате была антисанитария. Ни в холодильнике, ни на столе не было продуктов. В свободном для ребенка доступе находились ножи и другие острые предметы, которыми ребенок мог нанести себе вред. Окно в комнате было только прикрыто и не закрыто на шпингалет, – описали обстановку комнаты в МВД Башкирии.

Опросив 22-летнюю мать, стражи порядка выяснили, что в марте текущего года она вместе с мужем переехала в Октябрьский из Давлеканово. Супруг постоянно уходил на заработки, но достаточно денег домой не приносил. Тогда женщина тоже стала ходить на подработку. Пара оставляла малыша одного без продуктов и одежды на 9-10 часов. Правда, по словам матери, она прибегала домой на несколько минут в обед, чтобы покормить ребенка.

– Сразу же после обнаружения сотрудники полиции направили ребенка вместе с матерью в детскую городскую больницу, где малышу врачи диагностировали ряд заболеваний, – добавили в МВД РБ.

Как оказалось, ранее мать уже привлекалась к ответственности по административной статье за неисполнение родительских обязанностей. На этот раз против нее возбудили уже уголовное дело. Сейчас ребенок находится в детском приюте.