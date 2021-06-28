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Происшествия28 июня 2021 17:10

Уфимцы обнаружили труп мужчины, пробывшего в реке больше шести месяцев

Личность погибшего устанавливается
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимцы обнаружили труп, пробывший в реке более полугода

Уфимцы обнаружили труп, пробывший в реке более полугода

В минувшую пятницу, 25 июня, на реке Уфе около деревни Базелевки местные жители обнаружили труп мужчины. Тело погибшего пробыло в воде более полугода. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

– Личность, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – рассказали в экстренном ведомстве.

В МЧС также добавили, что на выходных в Караидельском районе республики из той же реки Уфы было извлечено тело 70-летнего пенсионера. 22 июня он не вернулся домой после рыбалки и последующие дни числился пропавшим без вести.