Уфимцы обнаружили труп мужчины, пробывшего в реке больше шести месяцев

Уфимцы обнаружили труп, пробывший в реке более полугода

В минувшую пятницу, 25 июня, на реке Уфе около деревни Базелевки местные жители обнаружили труп мужчины. Тело погибшего пробыло в воде более полугода. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

– Личность, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – рассказали в экстренном ведомстве.

В МЧС также добавили, что на выходных в Караидельском районе республики из той же реки Уфы было извлечено тело 70-летнего пенсионера. 22 июня он не вернулся домой после рыбалки и последующие дни числился пропавшим без вести.