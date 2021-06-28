На мясокомбинате в Башкирии вспыхнул пожар

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 28 июня, на мясокомбинате в башкирском селе Раевский вспыхнул пожар.

Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 13:01: на производственном предприятии по изготовлению мяса загорелась рампа. По прибытии спасатели обнаружили горение в цехе для отгрузки готовой продукции.

Пожар удалось локализовать уже к 13:12. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали еще спустя 17 минут.

– Огнем поврежден утеплитель рампы на площади 84 квадратных метра, – пояснили в аварийной службе. – В тушении было задействовано 4 единицы техники и 9 человек.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. В причинах возгорания разбирается дознаватель МЧС.