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Происшествия28 июня 2021 14:41

На мясокомбинате в Башкирии вспыхнул пожар

На предприятии загорелся цех для отгрузки продукции
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 28 июня, на мясокомбинате в башкирском селе Раевский вспыхнул пожар.

Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил в 13:01: на производственном предприятии по изготовлению мяса загорелась рампа. По прибытии спасатели обнаружили горение в цехе для отгрузки готовой продукции.

Пожар удалось локализовать уже к 13:12. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали еще спустя 17 минут.

– Огнем поврежден утеплитель рампы на площади 84 квадратных метра, – пояснили в аварийной службе. – В тушении было задействовано 4 единицы техники и 9 человек.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. В причинах возгорания разбирается дознаватель МЧС.

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В башкирском Раевском загорелся мясокомбинат // 28.06
В башкирском Раевском загорелся мясокомбинат // 28.06