Число жертв COVID-19 в Башкирии увеличилось до 589 человек

В Башкирии 223 носителя коронавируса лежат в больницах

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 589 человек. За сутки жертвами инфекции стали еще четыре жителя. Об этом 28 июня сообщил региональный оперштаб.

Напомним, всего в республике зарегистрировано более 41 тысячи случаев COVID-19. За прошедшие 24 часа инфекцию диагностировали еще у 133 человек. Выписано по выздоровлению 38 558 пациентов (+34 за сутки). Оба компонента вакцины получили 367 821 житель.

По официальным данным, прямо сейчас в Башкирии насчитывается 1 906 носителей коронавируса, 223 из них лежат в больнице – 21 находится в тяжелом состоянии и четверо подключены к аппаратам ИВЛ.