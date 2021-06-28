Предпочтения очевидны: эксперты рассказали, какой алкоголь чаще всего покупают в Башкирии

Почти половина жителей Башкирии предпочитают крепкий алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Башкирии в прошлом году чаще других алкогольных напитков покупали водку. По данным министерства торговли и услуг республики, из всего проданного спиртного «беленькая» составила 47%. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, за первые три месяца 2021 года объемы продаж этого напитка незначительно снизились – на 0,4 процентных пункта.

Второе место среди самых популярных спиртных напитков у жителей Башкирии – вино. На его продажу пришелся 31% всего проданного в 2020 году алкоголя. Доля потребления этого напитка в первые три месяца 2021 года также снизилась – на 0,9 процентных пункта.

На ликероводочные изделия, шампанское, коньяк и слабоалкогольные напитки пришлись 22% от общего объема, проданного в прошлом году алкоголя. За первые три месяца 2021 года уровень продаж ликероводочных изделий вырос на 1,6 процентных пункта, шампанского на 0,2 процентных пункта и слабоалкогольных напитков на 0,7 процентных пункта.