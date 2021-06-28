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Происшествия28 июня 2021 13:20

Видео: из-за сильного ветра в Уфе на пешеходов рухнуло высокое дерево

Случай произошел в микрорайоне Дема
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Случай произошел на перекрестке улиц Ухтомского и Правды

Случай произошел на перекрестке улиц Ухтомского и Правды

В Уфе засняли момент падения дерева на проезжую часть в микрорайоне Дема.

Видео с места происшествия корреспонденту «КП-Уфа» прислал один из уфимских водителей. Неприятное происшествие произошло во время резкого ухудшения погоды в прошлое воскресенье, 27 июня.

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В Уфе дерево упало на оживленном перекрестке
В Уфе дерево упало на оживленном перекрестке

На кадрах видно, как два человека переходят перекресток улицы Ухтомского на разрешающий сигнал светофора, но в самый последний момент на них рухнуло огромное дерево. Судя по всему, оно упало из-за сильного ветра, который вместе с дождем обрушился на башкирскую столицу.

Оказавшиеся рядом водители остановились и поспешили на помощь людям, которые оказались под ветками дерева – траектория падения была такой, что их задело лишь верхней частью ствола.