Хабиров предложил платить стобалльникам ЕГЭ от 100 тысяч рублей при поступлении в башкирские вузы

В Башкирии стобалльникам хотят выплачивать деньги при поступлении в местные вузы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил ввести гранты для стобалльников ЕГЭ, поступивших в республиканские вузы. Руководитель региона поручил местному министерству образования разработать механизм выплат, минимальная сумма которых должна составить 100 тысяч рублей.

– Стобалльники очень толковые, добросовестные и трудолюбивые ребята. И нам бы, конечно, хотелось их заполучить каким-то образом. В министерстве [образования] придумайте для стобалльника какой-то механизм: если он поступает в башкирский вуз, то продумайте схему грантового финансирования. Это может быть финансирование по годам, […] либо грант, который выдается сразу при поступлении в наши вузы, – обратился Хабиров к Минобру во время оперативного совещания 28 июня.

Механизм такой грантовой поддержки, подчеркнул он, должен быть «понятным» и «удобным» для студентов-стобалльников. Глава Башкирии попросил «не тянуть» с этим вопросом, поскольку вузы из других регионов уже начали приглашать к поступлению талантливых выпускников республики. «Понятно, многие уедут в престижные федеральные вузы, но какая-то часть останется – и для них будет неплохая благодарность с нашей стороны», – заключил Хабиров.