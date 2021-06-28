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Общество28 июня 2021 10:45

Хабиров не исключил новые ограничения для тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида

По словам главы Башкирии, пока это вынужденная мера, чтобы сдержать прирост больных
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Теперь во многие общественные заведения вход без заветной справки будет запрещен

Теперь во многие общественные заведения вход без заветной справки будет запрещен

В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров высказался о возможных новых ограничениях для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Глава республики подчеркнул, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в регионе не является критичной, а значит, нет оснований вводить обязательную вакцинацию и новые ограничительные меры по деятельности предприятий.

- Но нам всем надо ясно понимать, что все больше будет появляться невозможностей, для тех, кто не будет вакцинирован. Это жизнь у нас сейчас такая, - подчеркнул Хабиров, поблагодарив всех жителей республики, кто привился от ковида, и призвав остальных последовать их примеру.

Также Радий Хабиров уточнил, что второй этап ограничений, который должен был действовать в Башкирии с 29 июня, перенесен на 5 июля. Напомним, что без справки о вакцинации (включая 1 этап), результата ПЦР-теста на антитела или справки о медотводе будет запрещен в ход в крупные кафе и рестораны, спортзалы, кинотеатры, библиотеки и др.